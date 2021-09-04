Эколог предупредила об изменениях климата в Украине

Климатические изменения в Украине уже через 10 лет могут стать необратимыми, если не принять немедленные меры, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Сегодня Утро Выходной﻿" на телеканале "Украина 24" рассказала вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко. На вопрос, что в Украине может свидетельствовать об изменении климата, Заружко ответила:

"Мы видели это собственными глазами, когда 19 июля за полчаса выпало аномальное количество осадков, которое обычно происходит в течение месяца. Это уже свидетельствует о том, что мы видим огромные изменения климата уже в Украине уже сегодня. Мы должны об этом подумать, потому что времени остается в обрез. По прогнозам экспертов, если изменения не произойдут до 2030 года, то, к сожалению, процессы будут необратимыми".

Вместе с тем эколог отметила, что делать изменения не слишком поздно:

"Есть изменения, которые необходимо делать на государственном уровне - внедрение методов циркулярной экономики, которые уже введены в европейских странах. Именно это даст нам возможность не использовать наши природные ресурсы, а использовать сырье, которое было уже использовано ранее, то есть берем вторичное сырье и используем его в новых продуктах. Это первый уровень. Во-вторых, мы должны уменьшить выбросы в атмосферу. Над этим уже работают, у нас есть нацплан по сокращению выбросов в воздух, который был подписан в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, но, к сожалению, не выделены средства на финансирование этой программы".

Также Заружко подчеркнула необходимость повышения уровня экологической сознательности граждан: