Во Дворце независимости вывесили картину с Лукашенко

В официальной резиденции незаконно избранного президента Беларуси в Минске вывесили картину с Александром Лукашенко. На ней он изображен с автоматом в руках вместе со своим 15-летним сыном Николаем, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Пул Первого". Картину подарили президенту 30 августа на его 67-й день рождения.

Автор произведения, по словам Лукашенко, дочь одного из сотрудников его службы безопасности, пишет Daily Storm﻿. Президент назвал тот день важным моментом в своей жизни и сказал, что картина ему понравилась.

Напомним, фото Лукашенко с автоматом в руках на фоне Дворца независимости появилось год назад. Тогда после выборов президента в Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Местные СМИ опубликовали запись, где Лукашенко стоит с автоматом Калашникова в руках. 23 августа 2020 года он прилетел в резиденцию на вертолете вместе со своим сыном, который был также вооружен. Президент вышел к силовикам, поблагодарил их и пообещал "разобраться" с протестующими.

Картина Лукашенко с автоматом. Источник: Telegram-канал "Пул Первого"

Картину подарила служба безопасности. Источник: Telegram-канал "Пул Первого"