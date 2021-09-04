В Одессе построят крупнейшую в Украине мечеть

В Одессе дан старт строительству мечети с минаретом, сообщает УНИАН.

Как передает корреспондент, церемония прошла вчера на месте строительства будущей Соборной мечети – на улице Балковской.

На торжество пришли представители мусульманских общин, местных властей и дипломатического корпуса Индонезии, Ирана, Ирака.

На месте строительства заложена капсула с посланием потомкам и объявлено о начале строительных работ.

Участок, выделенный под мечеть, - примерно 0,24 га, площадь здания – около 1,2 тыс. кв. метров. Величина купола - 28 метров, согласно проекту, мечеть будет включать четыре башни и 22-метровый минарет. Рядом будет административное здание общины, которое соединят с основным строением подземным переходом.

Как отметил имам Одессы шейх Ильяс Умаров, предполагается, что мечеть вместит более 1 тыс. верующих. Она станет одним из самых крупных культовых сооружений такого рода в Украине.

Одесская мусульманская община - одна из самых многочисленных в Украине.