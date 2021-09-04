Тренера ФК "Олимпия" пожизненно дисквалифицировали

Главный тренер футбольного клуба "Олимпия" из пгт Савинцы на Харьковщине Александр Кулик дисквалифицирован пожизненно, сообщает Обозреватель.

Кулик во время матча с "Волчанском" во 2-м туре Кубка Украины напал на главного арбитра Ростислава Дубину.

Александр Кулик (в центре). Источник: ФК Олимпия

Также двухгодичную дисквалификацию получил капитан "Олимпии" Эдуард Богомаз.

Сам Кулик о наказании узнал от прессы, заявив, что его никто в КДК не вызывал и если информация подтвердиться, он будет оспаривать это решение.

Александр Кулик. Источник: ФК Олимпия

Напомним, что поединок завершился минимальной победой гостей (0:1), при том, что гол был забит на 80-й минуте с пенальти.

Арбитру пришлось убегать от толпы игроков. Источник: кадр из видео

Сразу после финального свистка футболисты "Олимпии", которые вылетели из Кубка, начали предъявлять главному арбитру претензии.

Инцидент произошел после финального свистка. Источник: кадр из видео

Один из игроков напал на судью сзади и схватил его за шею.