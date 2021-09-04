В Киеве тушили пожар в сауне бизнес-центра

В ходе проведения спасателями разведки из лифтовой кабины удалось спасти ребенка, который был заблокирован, сообщает Корреспондент.

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в сауне бизнес-центра в Дарницком районе. Никто не пострадал, сообщает ГСЧС в субботу, 4 сентября.

Так, в 18:18 поступила информация л пожаре в Дарницком районе по ул. Ларисы Руденко, 6 А в помещении восьмого этаже бизнес-центра Колизей. Огонь распространился на кровлю площадью около 100 кв. м.

"В 19:22 пожар в помещении сауны фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализован на площади 100 кв. В 19:30 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении .

В ходе проведения спасателями разведки между 7 и 8 этажами из лифтовой кабины удалось спасти ребенка (2005 г.р.), который был заблокирован.

К тушению привлечены 40 человек и девять единиц техники ГСЧС.