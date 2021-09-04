Украина сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022

Сборные Украины и Франции вновь расписали ничью в отборе на Чемпионат мира-2022. На супер-гол от Николая Шапаренко французы ответили результативным ударом Антони Марсиаля — 1:1, сообщает Деловая столица.

Матч прошел на НСК "Олимпийский".

Начало матча было за украинцами. Уже на первых минутах подопечные Петракова создали два полумомента — сперва Яремчук почти обыграл защитника в штрафной французов, находясь на убойной позиции, а затем Ярмоленко пробивал метров с 20-ти нерабочей правой ногой, но мяч прошел выше.

Добились своего украинцы лишь под конец первой половины встречи. Сначала сборную от пропущенного гола спас Пятов, отбив удар Марсиаля, который вышел почти один на один с голкипиром Украины. А уже в следующей атаке Яремчук выиграл борьбу на фланге у Кимпембе, протянул мяч и прострелил в штрафную. Зума на долю секунды опередил Ярмоленко, выбил мяч за линию штрафной, откуда с ходу прямо в "девятку" разрядил "пушку" Шапаренко — 1:0.

Впрочем, на старте второго тайма французы счет сравняли. Рабио на 50-й минуте выиграл верховую борьбу у защитников Украины в штрафной после флангового навеса, мяч отлетел к Марсиалю, который с нескольких метров пробил Пятова — 1:1.

На 67-й минуте французы вновь имели отличный шанс после удара головой от Зума, выигравшего "второй этаж" после розыгрыша штрафного. Однако мяч пролетел выше ворот Пятова.

Еще через 10 минут французы откровенно простили украинцев. Бензема выиграл борьбу в штрафной у Забарного и Кривцова, скинул мяч на Диаби, который метров с семи пробил в штангу.

В итоге очередная ничья для Украины — уже пятая в этом отборе.

После сегодняшнего дня "желто-синие" опустились на третье место — Украину обошла Финляндия, которая обыграла Казахстан. Причем у финнов на два матча сыграно меньше, но они ни разу не играли с Францией, тогда как Украина оба матча с действующими чемпионами мира уже провела. До завершения отбора подопечные Петракова проведут еще три матча — два против Боснии и одну игру против Финляндии.

Напомним, в предыдущем выездном матче сборная Украины не смогла удержать победу против национальной команды Казахстана. Поединок завершился со счетом 2:2.