В Украине нашли жилище человека, которому 30 тысяч лет

На стоянке Мира под Запорожьем обнаружили останки одного из самых древних домов за всю историю периода среднего и верхнего палеолита. Стоянка расположена в долине реки Днепр, в 15 км от Запорожья, и была заселена между 32 и 31 тысячами лет назад, сообщает Обозреватель.

Как рассказал Вадим Степанчук из Института археологии Национальной академии наук Украины, она имеет схожие черты с настоящими жилыми домами. Он описал стоянку в журнале L'Anthropologie.

Общая площадь жилища, по словам ученого, 14,5 квадратных метра, оно имеет круглую форму. Он предположил, что, вероятнее всего, речь идет о "двойном" жилище: наружном – грубой сферической формы, а также "вписанного" в него внутреннего, меньшего по размеру.

Раскопки на стоянке Мира. Источник: L’Anthropologie

Такая форма сооружения действительно могла быть, считает ученый, поскольку для этих районов характерны холода – климат 31 тысячу лет назад тут был холодным, а местность – безлесой. Из-за частых ветров жилища на открытой местности требовали надежной защиты.

Так, жилище, как описал Степанчук, делилось на две зоны: в передней (входной) находились более трети всех обнаруженных кремневых наконечников, более половины орудий, почти все подвески из зубов и костяные предметы с гравировками, а также человеческий зуб, сломанная костяная игла и фрагменты янтаря.

Местоположение археологического памятника. Источник: L’Anthropologie

Кроме того, как говорится в материале, там также находились 54 тысячи артефактов, 97% из которых – побочные продукты изготовления орудий труда.

Для строительства жилища древние люди, видимо, использовали сосну, учитывая ее обильные остатки в культурном слое.

Археолог, опираясь на этнографические аналогии, предполагает, что сооружение могло быть похоже на азиатскую юрту. А на месте самого жилища почва с характерными следами длительного проживания. Там обнаружили останки костей животных, на которых охотились охотники.