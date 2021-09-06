Врач назвала первые симптомы отравления грибами

Любые грибы не рекомендуется употреблять детям до 12 лет, беременным женщинам и пожилым людям. В случае отравления грибами не следует заниматься самолечением, сообщает Обозреватель.

Такие симптомы, как одышка, бред, ощущение холода в руках и ногах должны насторожить. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Скибало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По словам медика, симптомы отравления грибами могут быть подобны симптомам пищевого отравления. Это боли в животе, диарея, повышение температуры тела.

"Из того, что характерно для интоксикации грибами – может быть ощущение удушья, ощущение холода в руках и ногах, потому что кровь может оттекать от конечностей. Может быть бред, галлюцинации, головные боли" , – добавила она.

"Симптомы отравления грибами могут варьироваться в сроках. Они могут возникнуть как в тот же день, через несколько часов после того, как человек съел гриб, так и ближайшие 2-3 дня. Поэтому иногда трудно сказать, действительно ли грибы вызвали отравление" , – заметила врач.

Она отметила, что в случае отравления грибами нельзя медлить и заниматься самолечением. Следует срочно обратиться за медицинской помощью. Если же она не может быть оказана быстро, следует сделать промывание желудка и принять сорбент, например, активированный уголь.

Медик также назвала категории людей, которым грибы употреблять не рекомендуется:

Дети до 12 лет.

Беременные женщины.

Кормящие женщины.

Пожилые люди.

Люди с ослабленным иммунитетом.

Больные, особенно с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для таких употребления грибов противопоказано.