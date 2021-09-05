Курс валют НБУ на 5 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 5 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 4 сентября, остается стабильным на уровне 27.02 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 5 сентября 2021 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 32.01 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 5 сентября 2021 года.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 сентября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.26 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 5 сентября 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.49 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 5 сентября 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 5 сентября 2021 года.