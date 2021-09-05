В НАТО призвали забыть об идее армии Евросоюза
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтебнерг не поддержал идею создания единой армии Европейского союза как альтернативы НАТО, сообщает Новое время.
Столтенберг отметил, что Канада, США и Турция являются, наравне с другими странами, ключевыми участниками НАТО.
"Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС", — заявил Столтенберг.
В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон впервые заявил, что для защиты Европы от России, Китая и даже США, необходимо создать общеевропейскую армию. Позже президент еще несколько раз призывал вернуться к этой идеи.
Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал такое предложение "весьма оскорбительным".