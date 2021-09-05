Кличко выступил на агитационном мероприятии ХДС в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 4 сентября, принял участие в партийном мероприятии молодежного крыла правящей партии Германии Христианско-демократический союз (ХДС) в Ганновере. Через три недели в стране должны состояться парламентские выборы, сообщает Новое время.

На предвыборных мероприятиях в Германии очень редко появляются иностранные политики. Кличко, вероятно, пригласили как бывшего знаменитого боксера, который своим участием помог бы кандидату в канцлеры от ХДС Армину Лашету улучшить рейтинг среди молодежи.

Кроме того, Кличко много лет жил в Гамбурге и лично знаком с действующим канцлером Ангелой Меркель, которая является лидером страны уже 16 лет, не планирует выдвигать свою кандидатуру снова и видит своим преемником Лашета.

В своем выступлении мэр Киева говорил об Украине, вспоминал российскую агрессию на Донбассе и желание страны стать членом Евросоюза. Отмечается, что он ни разу не призывал голосовать за лидера ХДС, а только вспомнил, как тренер в Германии советовал ему собрать команду "лучших". Когда Кличко попросили дать совет ХДС на выборах, он сказал: "Лучшая защита — это нападение" .

Сам Лашет не слышал речи Кличко, а когда позже появился на трибуне во время собственного выступления ни разу не упомянул об Украине.