Что может отсыреть в автомобиле в сырую погоду

Повышенная влажность воздуха беспокоит не только людей – технике она тоже не идет на пользу. С наступлением осени надо быть готовым к тому, что автомобиль может вдруг "отсыреть", сообщает 24 Канал.

Влажный воздух действительно представляет определенную опасность для техники, так как он доставляет ко всем узлам – в том числе и глубоко во внутрь – такую нежелательную воду. Бесполезно принимать особые защитные меры, поскольку полностью герметизировать все системы практически невозможно.

Если туман держится в течение дня, влажная атмосфера может начать влиять на автомобиль

Но владельцам автомобилей (особенно не новых) полезно будет знать слабые места, где наиболее вероятны проявления отсыревания. Кроме того, некоторые из этих точек при желании можно превентивно устранить.

Интерьер

Если в салоне есть условия для накопления влаги, обивка и пластиковые детали могут покрыться плесенью. Не держите в салоне ненужную одежду и ветошь, и чаще проветривайте его.

Провод

Если на колодках проводки испорчены резиновые уплотнители, старые, с пылью и грязью разъемы могут окислиться – и это нередко становится причиной больших хлопот. Резинки нужно менять или смазывать, грязь – выдувать воздухом, влагу в разъемах – сушить универсальными аэрозольными препаратами.

На фото – плесень, которой дали много времени на развитие. Обычно водитель сразу замечает, что руль липкий на ощупь и имеет светлые пятна

Провода свечей зажигания

Высоковольтные провода, которые соединяют свечи бензинового двигателя с катушкой зажигания, есть сегодня не на каждой машине. Если эти провода старые, влага резко ухудшает их работоспособность: двигатель сбоит.

Выключатели

Изношенные контакты выключателей в салоне от сырости окисляются и не обеспечивают должное прохождение тока. Бывает, на чрезмерную сырость реагирует даже охранная система – случаются ее ложные срабатывания. Рецепт борьбы – аналогичный предыдущему пункту.

Утечка тока по поверхности влажных высоковольтных проводов со старой изоляцией – одна из причин проблем с зажиганием на немолодых двигателях

Электроника

Электронные модули с повреждениями корпуса и соединительных разъемов от избыточной влаги могут работать некорректно или выйти из строя. Владельцам очень немолодых машин, изоляция в которых напрочь постарела, стоит следить за внешним состоянием электронных блоков, независимо от того, где они расположены.

Тормоза

Тормозная жидкость впитывает в себя влагу из воздуха. Высокое содержание влаги снижает температуру кипения “тормозухи”, и после интенсивных замедлений машина может остаться без тормозов. Если влажная погода случается часто, качество жидкости надо контролировать каждый год.

Коррозия на кузове несколько ускоряет свое развитие во влажной атмосфере

Коррозия

Кузов с имеющимися очагами коррозии во влажной атмосфере ржавеет удвоенными темпами. Старайтесь поддерживать машину в таком состоянии, чтобы очагов коррозии в ней не было – тогда лишняя влага в воздухе не будет влиять на кузов.

Рекомендация:

У ухоженного автомобиля с чистым, убранным салоном и незагроможденным багажником меньше вероятности стать рассадником плесени. Примерно то же можно сказать и о технической стороне дела: если уплотнение разъемов проводки в хорошем состоянии, критическое окисление им не грозит, и автомобиль не потеряет способность двигаться. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы поддерживать в хорошем состоянии даже не очень молодой автомобиль.