Портрет Лукашенко с автоматом повесили во Дворце независимости в Минске
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что среди подарков на день рождения в конце августа получил картину, которую написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности республики. На картине изображен Лукашенко с автоматом в руках, сообщает Корреспондент.
Как сообщил провластный Telegram-канал Пул первого, картину выставили во Дворце независимости.
На картине запечатлен момент, когда Лукашенко в августе прошлого года во время многотысячной акции протеста в Минске прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Его сопровождал вооруженный младший сын Николай.
Позднее Лукашенко пояснил появление в таком виде тем, что его пресс-секретарь и охрана опасались снайперского огня, когда тот совершал облет Минска на вертолете во время протестных акций.
"Я бегал с Колей с автоматом", - описал Лукашенко сюжет картины, добавив, что "это такой был важный в моей жизни момент".
"Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - отметил он.