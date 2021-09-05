Дуров призвал пользователей "очистить разум" от Netflix и TikTok

Создатель соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о вреде избытка цифровых развлечений. По его мнению, увлечение сериалами Netflix и соцсетью TikTok вредит креативности человека, сообщает УНИАН.

Свою точку зрения Дуров изложил в Telegram-канале.

"Подобно тому, как наше физическое состояние зависит от того, чем мы питаемся, наше ментальное состояние зависит от качества информации, которая потребляется нашим мозгом…

К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, которые могут помочь нам изменить мир, а случайными сериалами с Netflix или видео из TikTok. На глубинном уровне, наш мозг не может отличить вымысел от реальности, так что изобилие цифровых развлечений загружает наше подсознание решением несуществующих проблем" , - пояснил он.

Дуров призвал пользователей "очистить разум" от ненужного контента из интернета.