На Донбасс отправили более 50 тонн гуманитарной помощи

В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью. Они пересекли контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении командования операции Объединенных сил.

Грузовики повезли на оккупированную территорию гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста.

"Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил 53,1 тонны" , - рассказали в штабе ООС.

Автор: Дмитрий Левицкий