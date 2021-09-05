Во время матча Украина - Франция на поле выбежал ребенок

Во время матча отбора на чемпионат мира-2022 между футбольными сборными Украины и Франции на поле НСК "Олимпийский" выбежал ребенок, сообщает Обозреватель.

Инцидент произошел на 75-й минуте поединка.

Андрей Ярмоленко и страйкер

На видео, которое у себя в Instagram опубликовал блогер Дмитрий Поворознюк, видно, как во втором тайме юный нарушитель пытается убежать от стюарда. В итоге охранник настиг беглеца и повел его с арены. В этот момент к ним подбежал Андрей Ярмоленко и что-то сказал работнику стадиона. После этого стюард отвел юного страйкера на трибуну и отпустил его.

Стоит отметить, что этот момент не показали в прямом эфире. В то время, когда судья остановил встречу, режиссер трансляции переключил камеры на общий план стадиона, а также начал показывать главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Общий план НСК "Олимпийский". Источник: кадр из видео

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