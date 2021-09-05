Нобелевский лауреат заявил о риске "пробуждения" вирусов

Невозможно предсказать, какой вирус из "существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад" может появиться вновь, сообщает Корреспондент.

Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к "пробуждению" неизвестных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил советник генсека ООН по вопросам изменения климата, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

По его словам, невозможно предсказать, какой вирус из "существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад" может появиться вновь.

"Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались" , - заявил профессор.

Человечество должно быть готово к таким вызовам и оперативно на них реагировать, заключил Рае Квон Чунг.

Рае Квон Чунг был удостоен Нобелевской премии в 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Награду присудили за усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека.