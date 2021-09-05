Алла Пугачева с семьей сходила на рыбалку

Российский шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как со своими детьми Лизой и Гарри, супругой Аллой Пугачевой, ее племянницей Клавой и дочкой Кристиной Орбакайте сходил на рыбалку, сообщает УНИАН.

"Пока я снимал новый сезон "Лучше Всех!", Миша с Кристиной и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось" , - подписал ролик Галкин.

Поклонники отметили, что на их семью очень приятно смотреть. По их словах, дети Примадонны совсем не выглядят разбалованными, несмотря на статус звезды.

"Замечательные дети! Очень уважаю вас, Максим, и Аллу Борисовну за то,как вы воспитываете, обучаете, любите своих детей, а также дружите с ними", "Так приятно, что у таких знаменитых людей дети не избалованные. Всегда смотрю ваши видео и радуюсь", "Всегда любуюсь вашими детками, молодцы! Очень хорошо воспитаны", "Очень милые дети, несмотря на звездных родителей заметно простые в общении, в общем, как и их родители" , - пишут фаны в комментариях.