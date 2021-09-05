Новый Renault Megane полностью рассекречен

В сеть попали фото Renault Megane E-TECH. Новое поколение модели С-класса представят через несколько дней на автошоу в Мюнхене, а его продажи стартуют в начале 2022 года. Автомобиль серьезно изменился, сообщает АвтоПортал.

Во-первых, новый Рено Меган 2022 стал электромобилем, а во-вторых, теперь это хэтчбек-кроссовер.

По дизайну он практически не отличается от прошлогоднего предсерийного концепт-кара. У него высокий капот и спрятанные в стойках ручки задних дверей. Впрочем, сохранены и традиционные черты вроде тоненьких диодных ходовых огней.

В салоне – виртуальная приборка и большой тачскрин портретного формата. Также обращает на себя внимание двухуровневая центральная консоль.

Известно, что электромобиль Renault Megane E-TECH оснастят 215-сильным мотором на передней оси. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 40 и 60 кВт∙ч: в последнем случае запас хода составляет 470 км по циклу WLTP. Не исключено, что позже появится двухмоторная полноприводная версия.