Потап показал пародию на легендарную группу ABBA

Украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) показал пародию на легендарную шведскую группу ABBA. Артист опубликовал снимок с "новым составом" коллектива: Дорофеевой, Каменских и Позитовом, сообщает Обозреватель.

Соответствующий кадр артист опубликовал на своей странице в Instagram.

В кадре предстали украинские звезды в обличии участников группы ABBA. Так, Потап превратился в музыканта Бенни Андерссона, Каменских – в Анни-Фрид Лингстад, Дорофеева – в Агнету Фельтског и Позитив – в Бьорна Ульвеуса.

На снимке видно, что Дорофеева и Каменских позировали в белоснежных платьях с соответствующим макияжем и париками, а Потап и Позитив примерили на себя классические костюме 70-х годов.

"ABBA возвращается!" – подписал кадр Потап .

Потап показал "новый состав" группы ABBA. Источник: Instagram Потапа

Поклонники позитивно отреагировали на пародию легендарной шведской группы ABBA в исполнении украинских знаменитостей. Они засыпали звезд комплиментами.

"Зачет", "Лучший состав", "Гениально", "Еле узнала" , – писали фолловеры под снимком.

Комментарии в сети. Источник: Instagram Потапа

Комментарии под фото. Источник: Instagram Потапа

Отметим, что группу ABBA создали в 1972 году. Название группы является акронимом из первых букв имен участников (Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид). Пик популярности квартета пришелся на вторую половину 70-х. В 1982 году вышел последний альбом коллектива.