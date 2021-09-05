В Москве состоялась акция протеста за свободу СМИ

В Москве состоялась акция в поддержку независимых СМИ и против закона о "иноагентах". Официально она имела формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями, поскольку провести запланированный на этот день митинг не позволила мэрия Москвы. В мероприятии приняли участие около ста человек, в том числе много журналистов, сообщает Deutsche Welle.

Сначала организатором митинга выступила Независимый профсоюз журналистов, который пытался согласовать с властями Москвы акцию численностью до 500 человек на Пушкинской площади или Никитском бульваре. Получив отказ, организаторы митинга опротестовали его в трех московских судах и обратились к кандидатам в депутаты от нескольких партий с просьбой поддержать проведение акции.

Во встрече с избирателями принимали участие кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока", в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемого "болотного дела" Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Эльвира Вихарева.

Политики пообещали присутствовать в случае своего избрания добиться принятия поправок в закон о "иноагентах". Некоторые из участников мероприятия держали в руках плакаты в поддержку признанного "иноагентом" телеканала "Дождь" и других СМИ и журналистов, которые получили от российских властей этот статус. Участники встречи принесли с собой картонную фигуру оппозиционного политика Юлии Галямин, осужденной в декабре 2020 году до двух лет условно за повторное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.

Тема свободы СМИ была нарушена и во время встречи с избирателями кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, прошла позже в этот же день на Пушкинской площади в Москве.

По данным российских Telegram-каналов, акции и пикеты в поддержку независимых СМИ в субботу состоялись также в Новосибирске, Калуге и Уфе.