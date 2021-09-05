Популярное приложение обвинили в мошенничестве

Популярное приложение для идентификации звонящих GetContact может передавать персональные данные пользователей третьи лицам. Об этом рассказала эксперт по кибергигиене Оксана Мороз, сообщает UBR.

По ее словам, программа, с помощью которой пользователи могут узнавать, не жулики ли им звонят, сама выполняет функцию мошенничества.

"Она собирает и аккумулирует ваши данные. Не только номер телефона, а e-mail, IP-адрес, геолокации, фото, возраст, пол и т.д. Эти данные продаются третьим лицам с вашего согласия при регистрации" , – говорит Мороз.

Такая информация, по ее словам, бесценна для мошенников, манипуляторов, маркетологов.

"Именно они помогают персонализировать сообщение "под вас". Чтобы вы точно заметили и отреагировали" , – добавила эксперт.

Но и это еще не все. По заверению Оксаны Мороз, приложение копирует телефонную книгу пользователя. Эти номера телефонов и то, кому они принадлежат также передаются третьим лицам. По словам эксперта, это один из способов установить связи между телефонами.

"У вас есть записи мама, папа, сын? Не удивляйтесь потом, почему звонят бабушке и требуют выкуп за внука" , – предупреждает эксперт.

На данный момент GetContact загрузили более 120 млн пользователей, отмечает эксперт, и добавляет, что нужно "умножит эту цифру на количество записей в телефонной книге, и тогда получите базу, которой владеет, и которую использует, как ему захочется, GetContact".

Помимо этого, приложение обязали передавать данные пользователей спецслужбам России.

"Если у вас уже установлен GetContact, подумайте над тем, чтобы его удалить. Да, это не спасет те данные, которые вы уже передали, однако мошенники, по крайней мере, не будут получать их обновления" , – советует Оксана Мороз.

Редакция обратилась за комментарием непосредственно в компанию, выпустившую GetContact, но на момент выхода материала ответ так и не поступил.