У Путина назвали "непосредственной угрозой" стремление Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о стремлении Украины вступить в НАТО. По его словам, это является непосредственной угрозой для России, сообщает РБК-Украина.

Угрозой для России, как подчеркнул Песков, является и то, что Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать этот вопрос.

"Зеленский говорит:"Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственная угроза. Это потенциально будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам" , - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин "будет прилагать усилия", чтобы "исторические земли России" не использовались против нее самой.

Автор: Дмитрий Левицкий