Чемпион мира передумал давать реванш Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес заявил, что не планирует давать реванш украинцу Василию Ломаченко, сообщает УНИАН.

Об этом американец сказал в интервью Sky Sports.

"Безусловно, победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Ломаченко сам об этом сказал. Он дерется с теми, кого я оставил позади, он пытается вернуться. Прикольно, когда говорят, что он вновь получит бой со мной. Но я смотрю только вперед, я это уже прошел. Я преследую более значимые вещи, вроде боя с Тейлором и другими парнями" , - отметил Лопес.

"Реванша не будет. Если бы я проиграл, они бы не дали мне реванша. А почему я тогда должен? Я не буду этого делать" , - добавил он.

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Ломаченко - Лопес: что было раньше