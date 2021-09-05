Главного соперника Tesla Cybertruck испытали водой (видео)

Американская марка Rivian показала возможности электрического пикапа R1T по преодолению брода. Автомобиль, который в СМИ уже окрестили «убийцей Tesla Cybertruck», проехал по водному каналу глубиной в 3 фута. Это примерно 90 см, сообщает АвтоПортал.

Видео необычного испытания опубликовал в своем Twitter генеральный директор Rivian Ар Джей Скариндж.

На кадрах, которые длятся всего несколько секунд, можно увидеть, что автомобиль без проблем справился с водной преградой. Местами вода доходила почти до линии капота и кромки колесных арок, однако это не стало помехой. Машина герметично защищена от влаги, гидроудар, судя по всему, ей не страшен.

Отметим, Rivian R1T построен на фирменной скейтборд-платформе, которая имеет плоскую конструкцию и включает электродвигатели, блоки тяговых аккумуляторов, контроллеры и подвеску. Машина будет предлагаться в единственной двухрядной четырехдверной пятиместной кабине, однако технических спецификаций у неё несколько. В «топе» Rivian R1T сможет похвастать мощностью 765 л.с., крутящим моментом 1120 Нм, разгоном до «сотни» за 3 секунды и запасом хода в 643 км.

В производство пикап должен отправиться в ближайшие недели, стартовая цена (в США) – 67,5 тыс. долларов. Между тем Cybertruck появится в лучшем случае в 2022 году.