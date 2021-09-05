Первый "не киевский" аэропорт преодолел отметку в 1 миллион пассажиров

В конце августа Львов стал первым региональным аэропортом в Украине, который в 2021 году преодолел отметку в 1 млн пассажиров, сообщает Avianews.

По данным предприятия, с января по август оно обслужило 1 млн 54,6 тыс. пассажиров. Это на 27% меньше, чем в 2019 году, но больше показателя января-августа 2018 года.

Только в августе 2021 года через воздушные ворота прошли 291,2 тыс. путешественников. Это на 15,7% превысило показатель докризисного августа 2019 года.

Число рейсов в этом августе также увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 18,1% и составило 2 292.

В 2021 году аэропорт Львов стал вторым аэропортом в стране по объему пассажиропотока и уступил по этому показателю только столичному Борисполю.

Таким образом, два единственных государственных аэропорта в Украине заняли первое и второе место в стране по числу обслуженных пассажиров.