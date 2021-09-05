УАЗ планирует перейти на электромобили

С силовыми установками поможет чешская компания, сообщает Motor 1.

Ульяновский завод задумался ни много ни мало о тотальной электрификации модельного ряда. Разумеется, компании, не имеющей опыта в производстве батарейных машин, для реализации такого плана понадобится сторонняя помощь – и походящий партнер уже найден.

Как стало известно редактору, в ближайшие дни УАЗ может заключить новое соглашение с чешской фирмой MW Motors, по которому получит доступ к ее технологиям. По всей видимости, строить электромобили ульяновцы хотят, в основном, на экспорт: во всяком случае, о перспективах таких моделей на российском рынке представители завода говорить не спешат и даже приблизительных рублевых цен не называют.

Марка MW Motors получила умеренную известность в 2018 году, выкатив электрическое купе Luka EV в стилистике 1950-х. Сотрудничество с УАЗом официально анонсировали в феврале 2020-го: чехи спроектировали на базе «Хантера» электрический внедорожник и назвали его MWM Spartan. Машина, ориентированная на европейский (в том числе – британский) рынок, должна была поступить в продажу в том же году, но эти планы нарушила пандемия.

В конце этого июля MW Motors добавила Spartan в конфигуратор на своем официальном сайте, подтвердив стартовую цену в 39 900 евро. При этом по нашим данным, к настоящему времени построено только два прототипа. Один из них сейчас находится в России: его привезли на празднование 80-летия УАЗа. В ближайшее время испытают электровнедорожник и расскажут о нем подробнее, а пока предлагаем ознакомиться с характеристиками машины, которая, возможно, будет продаваться под именем E-Hunter.

Модель сохранила оригинальный кузов и полный привод с понижающей передачей, но вместо ДВС получила электромотор на 120 киловатт (163 л.с.) и 600 Нм. Составленная из 28 модулей батарея на 150 ампер-часов (62,16 киловатт-часа) заряжается за час на 80% и позволяет проехать не менее 180 километров: заявлено, что в реальных условиях дальность пробега может достигать 245 километров. Максимальная скорость у MWM Spartan такая же, как у «Хантера» – 130 км/ч.