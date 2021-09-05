Почти 4,5 млн украинок могут лишиться работы

В "группе риска" находятся четыре профессиональных кластера, сообщает UBR.

"Слабый пол" оказался более уязвимым к экономическим последствиям пандемии, чем "сильный", и это является мировой тенденцией. В Украине численность занятых женщин за 2020 год сократилась на 4%. К таким выводам пришли в Центре экономической стратегии (ЦЭС), проведя исследование по занятости женщин.

К потере работы приводили следующие тенденции:

высокая концентрация женщин в секторах, пораженных карантинными ограничениями: торговля, сфера услуг и индустрия гостеприимства;

коронакризис ударил по женщинам в продуктивном для карьеры возрасте: работа матерей могла уйти на второй план из-за временного закрытия детсадов и школ;

коронакризис ускорил процессы автоматизации бизнес-процессов: из-за этого люди также теряли работу в разных отраслях экономики.

Более половины работающих украинок (4,4 млн) в будущем могут потерять работу из-за:

новых карантинных ограничений и изменений потребительского поведения;

ускоренной автоматизации и трансформации бизнес-моделей.

Экономисты ЦЭС выделили четыре профессиональных кластера, которые находятся в "группе риска":

сфера услуг и торговли;

офисные работницы;

исследователи и инженеры;

самые простые специалисты.

Причем, сложнее всего будет работницам всех этих кластеров, которым 40 и больше лет.

Почти половина (46%) украинок недовольны своей работой. Основные причины – низкая зарплата, отсутствие роста и перспектив, а также ухудшение здоровья.