В Симферополе отпустили задержанных крымских татар, протестовавших у здания ФСБ

Около 40 человек, задержанных в субботу около здания, в котором размещается управление российской спецслужбы в оккупированном Симферополе, в настоящее время освобождены, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в заявлении правозащитной организации "Крымская солидарность".

"Всех задержанных из отдела полиции № 1 "Железнодорожный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили… Всех задержанных из отдела полиции №3 "Центральный" Управления МВД России по городу Симферополю отпустили" , - говорилось в сообщениях, опубликованных на странице организации в Facebook с интервалом в три часа.

Ранее "Крымская солидарность" сообщила, что около здания ФСБ на ул.Франко в Симферополе были задержаны около 40 человек, включая 38 крымских татар, и опубликовала их список. Среди них как мужчины, так и женщины. В частности, были задержаны два гражданских журналиста "Крымской солидарности", и они же корреспонденты интернет-издания "Грани.ру". Впоследствии их увезли в разные отделы полиции.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, задержанных было более 50, они были участниками акции протеста против обысков и задержания пятерых крымских татар, которые прошли 3-4 сентября.