Дочь Моники Беллуччи засветилась на фото с бойфрендом

На прошлой неделе итальянский дом моды Dolce & Gabbana устроил грандиозный показ в Венеции. На роскошный подиум вышла дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева. В зале модель поддерживал бойфренд, который показал новые совместные фото из Италии, сообщает 24 Канал.

Об этом информирует инстаграм﻿ Луки Саландры

Дочь голливудских экс-супругов довольно рано повзрослела и начала модельную карьеру. В 14 лет она уже сотрудничала с брендом Dolce & Gabbana, музой которого остается ее звездная мама Моника Беллуччи. Поэтому неудивительно, что девочка быстро нашла бойфренда из мира моды.

В августе прошлого года Дева Кассель рассекретила своего бойфренда – 18-летнего француза Луку Саландру, который работает манекенщиком. Прошел больше года, а влюбленные до сих пор вместе.

Пока юноша не может похвастаться такими достижениями, как у Девы, поэтому искренне радуется ее успехам и поддерживает на модных показах. Презентация коллекции Alta Moda бренда Dolce & Gabbana не стала исключением. В то время как 16-летняя модель дефилировала по подиуму на пару с дочерью Хайди Клум Лени, ее мама Моника Беллуччи и бойфренд Лука Саландра поддерживали ее в зале.

После грандиозного показа влюбленные подростки сделали несколько романтических фото на память об уикенде в Венеции. На одном из них их подловили по дороге на площадь Сан-Марко, на другом – на вечеринке за пылким поцелуем.

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель с бойфрендом / Фото из инстаграма Луки Саландры

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель с бойфрендом / Фото из инстаграма Луки Саландры

Французский манекенщик опубликовал и другой кадр с Девой Кассель. Очевидно, он сделан в апартаментах пары после показа Dolce & Gabbana. На нем юная модель позирует в халате с анималистичным принтом, а юноша с обнаженным торсом.

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель с бойфрендом / Фото из инстаграма Луки Саландры

Заметим, карьера 16-летней Дэвы Кассель развивается очень стремительно: