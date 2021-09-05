К старту отопительного сезона регионы готовы почти на 80%
По состоянию на начало сентября к старту отопительного сезона регионы технически готовы на почти 80%, сообщает УНИАН.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.
В частности, речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.
"В Минрегионе постоянно проводится мониторинг готовности и осуществляются визиты непосредственно в регионы. Своевременный старт отопительного сезона - одна из важнейших задач, которую сейчас имеет государство", - отметил глава министерства Алексей Чернышов.
Также он отметил, что тарифы на отопление для населения не должны повышаться.
"Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ (теплокоммунэнерго - УНИАН). В частности, продолжается работа над законом 1639 относительно компенсации разницы в тарифах", - добавил он.