К старту отопительного сезона регионы готовы почти на 80%

По состоянию на начало сентября к старту отопительного сезона регионы технически готовы на почти 80%, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.

В частности, речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

"В Минрегионе постоянно проводится мониторинг готовности и осуществляются визиты непосредственно в регионы. Своевременный старт отопительного сезона - одна из важнейших задач, которую сейчас имеет государство" , - отметил глава министерства Алексей Чернышов.

Также он отметил, что тарифы на отопление для населения не должны повышаться.