Процесс переоформления машины с одного владельца на другого в наше время стал максимально простым. И все же к этому мероприятию нужно подготовиться. Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы управиться, как это обещано законодателем – за один рабочий день, сообщает Автоцентр.

В настоящее время переоформление автомобиля с одного собственника на другого производится одновременно с его перерегистрацией в территориальном сервисном центре МВД. То есть и юридическое оформление сделки купли-продажи, и регистрация машины на нового владельца совершается в одном и том же месте. Это очень удобно при продаже и покупке подержанного транспорта, но нужно соблюсти несколько условий. Итак, как переоформлять машину?

Какие документы нужны для переоформления машины

Прежде всего, нужно прийти в удобный вам (ближайший, любимый, «где меньше очередь», который «посоветовали друзья» и т.д.) Территориальный сервисный центр (ТСЦ) МВД. С собой нужно принести документы для перерегистрации ТС:

– Паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина

– Техпаспорт автомобиля

– Заявление про переоформление транспортного средства (заполняется на месте в ТСЦ)

– Квитанции про оплату за услуги ТСЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при ТСЦ).

Если владелец продает уже не первую легковую машину в этом календарном году, он также должен предъявить оценочную (среднерыночную) стоимость автомобиля и документ об уплате соответствующего налога.

Этапы переоформления авто

В сервисном центре МВД нового типа в самом деле многое сделано для того, чтобы процесс переоформления машины занял немного времени. Отметим, что в зависимости от местных особенностей, какие-то неприятные осложнения могут быть. Но знайте также и то, что вы можете обратиться в любой ТСЦ Укарины.

– Придя в ТСЦ, при помощи консультанта у входа убедитесь, что у вас есть все необходимое для сделки. Он же расскажет вам, как поменять собственника автомобиля и перерегистрировать машину

– Запишитесь через терминал в электронную очередь

– Выйдите на площадку, где работает специалист экспертной группы МВД и предъявите ему автомобиль для осмотра и сверки номеров (не перепутайте с экспертизой, которая стоит существенно дороже).

– Согласно очереди, обратитесь к администратору ТСЦ и передайте ему все ваши бумаги вместе с отметкой эксперта.

– По выданному администратором списку сделайте все необходимые платежи в отделении банка при РСЦ.

– Возвращайтесь к администратору, который как раз оформит вашу сделку, регистрацию и отдаст вам документы (возможно, здесь придется подождать).

Тут же вам отдадут новый техпаспорт на машину, зарегистрированный на нового владельца. Дело сделано.

Сколько стоит переоформить авто

Расходы при переоформлении авто в настоящее время относительно невелики. Имейте в виду, что в некоторых случаях платежи принимает не кассир отделения банка в ТСЦ, а терминал, который не обучен давать сдачу – то есть имейте при себе мелкие купюры. Нужно будет оплатить такие счета:

– Стоимость услуги сервисного центра МВД – 153 грн (отечественный автомобиль) или 190 грн (иномарка).

– Бланк свидетельства – 312 грн.

– Номера (Номерные знаки) – около 178 грн.

То есть суммарно стоимость переоформления легковушки выходит порядка 650 – 690 грн. Если все немногочисленные документы были приготовлены правильно и работники сервисного центра не отвлекаются, процесс переоформления машины занимает несколько часов.

В связи с пандемией и всеобщему тяготению к «удаленке» часто возникает вопрос, можно ли переоформить машину онлайн. Увы, после окончания карантина никакой регистрации и перерегистрации транспорта онлайн не предусмотрено. Хотя во время локдауна 2020 года в самом деле можно было часть процедуры (подачу документов) совершить удаленно – и то это касалось лишь новых автомобилей, которым не требовался осмотр экспертом. Однако, в настоящее время есть возможность через интернет записаться на прием в ТСЦ на определенный день и час – чтобы не ждать в очереди.

Как переоформить машину на себя без хозяина

Необременительное во многих смыслах переоформление транспортного средства в Сервисном центре МВД отодвинуло на задний план популярную некогда форму «владения» автомобилем по доверенности. Однако, пресловутая «генералка» может пригодиться, чтобы переоформить машину на себя без хозяина. Доверенность придется заранее оформить у нотариуса, который должен будет указать, какие именно действия собственник машины доверяет вам. В принципе, список документов (кроме доверенности) и порядок действий те же, только обращаться придется исключительно в сервисный центр по месту вашей прописки (регистрации). Генеральная доверенность после переоформления останется в сервисном центре.

В заключение остается пожелать, чтобы процесс переоформления машины не вышел для вас обременительным, а сам автомобиль приносил вам только радостные эмоции.