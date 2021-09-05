В Bellingcat назвали новые сроки выхода фильма о "вагнеровцах"
Фильм-расследование журналистской группы Bellingcat о срыве операции спецслужб по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер" выйдет в начале 2022 года, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил руководитель группы Bellingcat Христо Грозев.
При этом, Грозев отметил, что Bellingcat так и не получил ответов на вопросы от украинской стороны.
"Мы также хотим сделать более короткий фильм, над этим работает CNN, и мы решили им в этом помочь. Они опубликуют это в течение этого месяца, включая текстовое расследование", — сказал журналист.