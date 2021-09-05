В ООН призвали человечество прекратить войну с природой
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал человечество прекратить бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Он отметил, что для этого у правительств стран мира есть все инструменты для решения этой проблемы, сообщает РБК-Украина.
"Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде", - написал он в Twitter.
Гуттериш добавил, что все проблемы отношения человека с природой известны и страны имеют инструменты для их решения.
"Что нам сейчас нужно, так это приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран", - добавил генсек ООН.
Напомним, ранее ООН сообщила о гибели в мире за последние 50 лет более 2 млн человек от природных катастроф.
Автор: Дмитрий Кузнецов