В ООН призвали человечество прекратить войну с природой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал человечество прекратить бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Он отметил, что для этого у правительств стран мира есть все инструменты для решения этой проблемы, сообщает РБК-Украина.

"Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде" , - написал он в Twitter.

Гуттериш добавил, что все проблемы отношения человека с природой известны и страны имеют инструменты для их решения.

"Что нам сейчас нужно, так это приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран" , - добавил генсек ООН.

Напомним, ранее ООН сообщила о гибели в мире за последние 50 лет более 2 млн человек от природных катастроф.

Автор: Дмитрий Кузнецов