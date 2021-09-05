Польша закупит больше американского газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG заключила 20-летний контракт с американской компанией из Луизианы Venture Global на дополнительную закупку 2 млн тонн сжиженного газа в год, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили компании в пресс-релизах, передает Голос Америки.

"Таким образом общие поставки американского сжиженного газа в Польшу достигнут 5,5 млн тонн в год, или 7,4 млрд кубометров после регазификации, первые поставки по контракту ожидаются в 2023 году" , - пишет издание.

В Польше прокомментировали соглашение тем, что американский газ позволит не зависеть от поставок с восточного направления.

А Майк Сабель из Venture Global отметил экологические преимущества американского газа:

"Избрание более чистого природного газа из США не только увеличит энергобезопасность Польши, но и уменьшит выбросы углерода".

Напоминаем:

Ранее министр энергетики США Дженнифер Гренголм назвала российский газ "самым грязным в мире", потому что его добыча и использование сопровождаются значительными выбросами углерода.