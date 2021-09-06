Цветные кляксы и коровьи пятнышки: тренды маникюра на осень 2021

Трендовые дизайны ногтей на эту осень - яркие и незабываемые! Ну кто, скажите, пройдет мимо ногтей с пятнышками, как на шкуре коровы? А цветные кляксы вместо стильного, но немного надоевшего френча, сообщает РБК-Украина.

Стилист Катерина Полякова в своем Instagram собрала массу свежих идей, которые понравятся как тем, кто любит минимализм, так и тем, кто обожает быть в центре внимания.

фото: instagram.com/kyliejenner

Какие ногти в тренде осенью 2021

Коровий принт на ногтях переплюнул этой осенью и жирафу, и зебру, и даже леопарда.

фото: instagram.com/stylist.kate

Минимальстичное трогательное сердечко, логотип любимого бренда или просто-напросто нежная капелька контрастного цвета на ногтевой пластинке - и вы уже в тренде.

Любители классики всегда были, есть и будут - для тех, кому "корова" не подходит к одежде и к машине - милк! На все случаи жизни.

фото: instagram.com/stylist.kate

Цветы, особенно осенние, расцветают в осенних же оттенках - и сразу становится немного теплее, по крайней мере, на душе так точно!

фото: instagram.com/stylist.kate

Френч стилисты предлагают делать цветным - так популярному маникюру отдают дань, но немного его "веселят".

фото: instagram.com/stylist.kate

Для тех, кто уже находился с аккуратными розово-белыми ногтями и готов двигаться дальше - добро пожаловать в мир цветных клякс и пятен! Скучно не будет.

фото: instagram.com/stylist.kate

Зеленый цвет - один из самых популярных цветов сезона, не обошел стороной ногтевой сервис. Эксперименты приветствуются!

фото: instagram.com/stylist.kate

Автор: Татьяна Турчаникова