Цветные кляксы и коровьи пятнышки: тренды маникюра на осень 2021
Трендовые дизайны ногтей на эту осень - яркие и незабываемые! Ну кто, скажите, пройдет мимо ногтей с пятнышками, как на шкуре коровы? А цветные кляксы вместо стильного, но немного надоевшего френча, сообщает РБК-Украина.
Стилист Катерина Полякова в своем Instagram собрала массу свежих идей, которые понравятся как тем, кто любит минимализм, так и тем, кто обожает быть в центре внимания.
Какие ногти в тренде осенью 2021
- Коровий принт на ногтях переплюнул этой осенью и жирафу, и зебру, и даже леопарда.
- Минимальстичное трогательное сердечко, логотип любимого бренда или просто-напросто нежная капелька контрастного цвета на ногтевой пластинке - и вы уже в тренде.
- Любители классики всегда были, есть и будут - для тех, кому "корова" не подходит к одежде и к машине - милк! На все случаи жизни.
- Цветы, особенно осенние, расцветают в осенних же оттенках - и сразу становится немного теплее, по крайней мере, на душе так точно!
- Френч стилисты предлагают делать цветным - так популярному маникюру отдают дань, но немного его "веселят".
- Для тех, кто уже находился с аккуратными розово-белыми ногтями и готов двигаться дальше - добро пожаловать в мир цветных клякс и пятен! Скучно не будет.
- Зеленый цвет - один из самых популярных цветов сезона, не обошел стороной ногтевой сервис. Эксперименты приветствуются!
Автор: Татьяна Турчаникова