Во Франции разбился туристический самолет: есть погибшие

В субботу, 4 сентября, во французском департаменте Сомма разбился туристический самолет DR400. Находившиеся в нем двое мужчин погибли, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Paris-Normandie﻿.

Авиакатастрофа произошла между населенными пунктами Воньяруе и Фриакур, в нескольких километрах от залива Сомме. Одномоторный туристический самолет DR400 вылетел с аэродрома Трепрти и через некоторое время рухнул в поле.

По данным издания, в результате катастрофы погибли два человека - мужчины 36 и 52 лет. Причины аварии выясняются. Возбуждено два уголовных дела. Расследование поручено жандармерии воздушного транспорта и бюро по анализу безопасности гражданской авиации.