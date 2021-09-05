Формула-1: результаты Гран-при Нидерландов
В Зандворте состоялся очередной этап Формулы-1 - Гран-при Нидерландов, сообщает УНИАН.
Победу в домашней гонке одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который опередил своего главного конкурента в борьбе за титул Льюиса Хэмилтона. Представитель Нидерландов стартовал в гонке первым и удержал свое лидерство.
Ферстаппен также вернул себе лидерство в личном зачете.
Гран-при Нидерландов. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 20,932
3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 56,420
4. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 1 круг
5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 1 круг
6. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 1 круг
7. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 1 круг
8. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 1 круг
9. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 1 круг
10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1 круг
Формула-1: результаты сезона
- В личном зачете у Ферстаппена - 224 очка, у Хэмилтона - 221. Третьим идет пилот "Мерседеса" Валттери Боттас - 123 очка.
- У Кубке Конструкторов у "Мерседеса" - 344 балла, у "Ред Булл" - 332, у "Феррари" - 181.
- Следующая гонка состоится 12 сентября - Гран-при Италии.