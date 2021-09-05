Формула-1: результаты Гран-при Нидерландов

В Зандворте состоялся очередной этап Формулы-1 - Гран-при Нидерландов, сообщает УНИАН.

Победу в домашней гонке одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который опередил своего главного конкурента в борьбе за титул Льюиса Хэмилтона. Представитель Нидерландов стартовал в гонке первым и удержал свое лидерство.

Ферстаппен также вернул себе лидерство в личном зачете.

Гран-при Нидерландов. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 20,932

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 56,420

4. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 1 круг

5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 1 круг

6. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 1 круг

7. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 1 круг

8. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл") - 1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, "Альпин") - 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1 круг

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