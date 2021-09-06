Районы Киева, где активней всего скупают жилую недвижимость

В августе 2021 года инвестиции в киевскую недвижимость выросли до $45 млн, что на 21% больше, чем месяцем ранее, сообщает UBR.

Об этом рассказала гендиректор АН "Благовест" Елена Биберова. ﻿По ее словам, сейчас на рынке наблюдается довольно высокая активность. По ценовому сегменту $50-100 тыс. было заключено 44% сделок. Пропорциональный спрос влияет и на рост цен.

Районы, где активно скупали квадратные метры в августе:

Дарницкий;

Голосеевский;

Печерский.

По ценовому сегменту до $50 тыс. в прошлом месяце было заключено 16% сделок от общего количества – скупали 1-2-комнатные квартиры в Днепровском, Голосеевском районах.

За $40 тыс. реализована 1-комнатная квартира с площадью 40 кв.м. в Шевченковском районе, за $50 тыс. куплена "двушка" с площадью 45 кв. м в Шевченковский районе.

Отмечается, что операции в таком ценовом сегменте актуальны и в Киевской области: продан земучасток 14 соток в Хотове за $45 тыс., а за $50 тыс. – дом в Зазимье с площадью 160 кв. м.

В сегменте от $100 тыс. до 250 тыс. прошло в прошлом месяце 34% сделок по купле-продаже. Ценовыми лидерами данной категории оказались двух- и трехкомнатные квартиры в Шевченковском, Голосеевском, Печерском районах. Так, за $102 тыс. продали "однушку" с площадью 49 кв. м. (Голосеевский р-н), за $160 тыс. купили "двушку" площадью 82 кв. м. (Дарницкий р-н), за $105 тыс. – дом площадью 382 кв. м. в с. Тарасовка.

Ценовая категория от $250 тыс. составила 6% общего объема операций.

Самые дорогие продажи в августе: