Осеннее равноденствие-2021: когда состоится и чем интересно
Равноденствие в 2021 году практически совпадает с сентябрьским полнолунием, так что в этот период будет очень красивая Луна, сообщает Сегодня.
Когда будет осеннее равноденствие в 2021 году? Чем примечательно это астрономическое явление осенью нынешнего года? Что означает равноденствие? На какие интересные особенности стоит обратить внимание? Эти и другие факты о равноденствии узнайте в нашей статье.
Осеннее равноденствие-2021: точная дата и время
Каждый год день осеннего равноденствия может отличаться на сутки и выпадать то ли на 22-е, то ли на 23-е число сентября.
В нынешнем году осеннее равноденствие произойдет 22 сентября в 22 часа 21 минуту по киевскому времени.
Примечательно, что в 2021 году как раз накануне дня осеннего равноденствия, 21-го числа, состоится сентябрьское полнолуние, которое в народе получило название Кукурузная луна. Так что после заходя Солнца мы сможем наблюдать красивую полную Луну.
Что значит осеннее равноденствие: интересные факты
- Равноденствие осенью – это момент, когда центр Солнца в своем движении по эклиптике, видимом для Земли, пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное.
- В день осеннего равноденствия в Северном полушарии начинается астрономическая осень. А вот южная часть Земли, наоборот, в этот день встречает астрономическую весну.
- Начиная с самого продолжительного дня летнего солнцестояния, который был 21 июня, световой день в Северном полушарии постепенно уменьшается, а вот длина ночи, напротив – растет. В день осеннего равноденствия эти величины ненадолго сравняются. А далее день продолжит уменьшаться – до момента зимнего солнцестояния.
- Как понятно из названия, в равноденствие день равен ночи. И по математическим подсчетам, эти периоды составляют по 12 часов, т.е. по половине суток.
- А вот по законам физики, фактическое дневное время в этот день немного длиннее ночи. Это происходит из-за оптического явления рефракции и особенностей преломления солнечных лучей в атмосфере.