Осеннее равноденствие-2021: когда состоится и чем интересно

Равноденствие в 2021 году практически совпадает с сентябрьским полнолунием, так что в этот период будет очень красивая Луна, сообщает Сегодня.

Когда будет осеннее равноденствие в 2021 году? Чем примечательно это астрономическое явление осенью нынешнего года? Что означает равноденствие? На какие интересные особенности стоит обратить внимание? Эти и другие факты о равноденствии узнайте в нашей статье.

Осеннее равноденствие-2021: точная дата и время

Каждый год день осеннего равноденствия может отличаться на сутки и выпадать то ли на 22-е, то ли на 23-е число сентября.

В нынешнем году осеннее равноденствие произойдет 22 сентября в 22 часа 21 минуту по киевскому времени.

Примечательно, что в 2021 году как раз накануне дня осеннего равноденствия, 21-го числа, состоится сентябрьское полнолуние, которое в народе получило название Кукурузная луна. Так что после заходя Солнца мы сможем наблюдать красивую полную Луну.

Что значит осеннее равноденствие: интересные факты