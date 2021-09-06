Гороскоп для всех знаков Зодиака с 6 по 12 сентября

Гороскоп на сентябрь 2021 года говорит о том, что первый месяц осени будет спокойным и размеренным периодом. Появится больше уверенности в себе и более трезвый взгляд на жизнь. Вторая неделя сентября даст больше сил и энергии для работы, сообщает РБК-Украина.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 6 по 12 сентября.

Овен

Первые дни недели будут заполнены повседневными делами. К среде могут возникнуть сложности в личной жизни – сдержите свой эгоизм и страсть к развлечениям. Приложите усилия, чтобы создать нормальную атмосферу в общении с детьми. 11 и 12 сентября уделите время близким и друзьям – эти люди занимают важное место в вашей жизни, побалуйте их приятными моментами.

Телец

В понедельник и вторник сможете найти общий язык с теми, кто вам действительно дорог. В середине недели вас может охватить пассивность и уныние. Чтобы взбодриться, вас потянет в пятницу или субботу ввязаться в любовную авантюру, которая может принести вам большие проблемы. Воскресенье проведете в размышлениях.

Близнецы

Не самая удачная для вас неделя. В первой ее половине вас ожидают трудности в семейной или личной жизни, неурядицы на работе и ухудшение самочувствия. К середине недели ожидайте приятную неожиданность в одной из сфер жизни, а также прилив сил и энергии. В воскресенье будьте осторожны – есть риск столкнуться с мошенниками.

Рак

Ближайшая неделя принесет много сюрпризов. Новые знакомства, личные и в деловой сфере, окажутся очень перспективными. Одиноки Раки имеют все шансы встретить свою любовь. В среду и четверг могут возникнуть проблемы из-за вашего неумения сказать "нет". На выходные отправляйтесь на шопинг – все покупки будут удачными.

Лев

Первые дни этой недели принесут Львам чувство полного удовлетворения. Со среды у вас прибавиться обаяния и способность влиять на других людей. В пятницу и субботу могут быть проблемы с самочувствием, примите заранее профилактические меры. Если и это не поможет – пройдите комплексное лечение. Воскресенье будет приятным и веселым.

Дева

Начало осени принесет Девам много интересного и приятного. Понедельник и вторник будут удачными для самопознания. Вы сможете наконец-то понять свои желания, определиться, чего хотите от жизни. Середина недели пройдет в хлопотах. В пятницу и субботу ожидаются успехи в карьере и на личном фронте. В воскресенье будьте аккуратнее на дорогах, даже как пешеход.

Весы

Неделя будет спокойной и размеренной, ожидайте приятные сюрпризы. Первая половина недели будет стандартной – дела, работа, хлопоты. Тем, кто находится в поисках работы, удача улыбнется в среду или четверг. До воскресенья будете заняты будничными хлопотами. Однако они вам принесут удовольствие. А вот воскресенье принесет интересные и радостные моменты.

Скорпион

Ближайшие дни Скорпионов порадуют. Ожидается удачный период в плане работы, а также в сфере финансов. Неделя принесет положительную энергию в профессии или бизнесе, а в пятницу можете смело отправляться за покупками. В воскресенье стоит избавиться от лишнего хлама в доме и можете подключить к этому детей – будет весело.

Стрелец

В понедельник Стрельцам предстоит сделать непростой выбор. Во вторник Новая Луна спровоцирует проблемы. Обстоятельства жизни потребуют умения быстро ориентироваться в ситуации, и способность пойти на компромисс. Если справитесь – получите награду. 11 и 12 сентября обратите внимание на наведение порядка в доме и закупку продуктов. В воскресенье могут нагрянуть родственники.

Козерог

Понедельник и вторник порадуют Козерогов перспективными предложениями по работе. В середине недели есть риск ссор с коллегами, начальством или близкими людьми. Не переходите черту. Пятница и суббота вам подарят примирение и приятные моменты в плане общения. В воскресенье отправляйтесь за город и получите удовольствие.

Водолей

Первая половина недели будет безоблачная и занята обычными делами. Если сможете внести в них долю креатива – получите удовольствие. Пятница и суббота будут не очень благоприятными – есть риск попасть под чужое влияние. Остерегайтесь мошенников и тех, кто захочет свалить на вас всю ответственность. Воскресенье проведите в уединении – вам нужно восстановить силы и вернуть душевное спокойствие.

Рыбы

В начале недели могут быть трудности на работе, конфликты с партнерами, ссоры в семье. Постарайтесь уйти от открытых конфликтов и не принимайте решения под воздействием эмоций. Пятница и суббота станут приятными – ожидаются сюрпризы от друзей или родных. В воскресенье не налегайте на спиртное – могут быть проблемы со здоровьем.

Автор: Анна Шиканова