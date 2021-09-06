Израиль может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 за 2 месяца

Израиль может достичь коллективного иммунитета от коронавируса за два месяца. Об этом заявили власти страны, сообщает РБК-Украина.

Представители министерства здравоохранения в воскресенье вечером сообщили, что Израиль может двигаться к коллективному иммунитету против COVID-19.

Эксперты министерства полагают, что если высокий уровень вакцинации сохранится наряду с высоким уровнем новых случаев COVID-19, поскольку в Израиле отмечается месяц еврейских праздников, то у страны есть хороший шанс получить коллективный иммунитет от коронавируса.

"В ближайшие месяц или два, мы достигнем ситуации, которая очень похожа на коллективный иммунитет" , - говорится в сообщении.

Жителей страны предупредили, что в ближайшие недели у десятков тысяч израильтян будет положительный результат теста на COVID-19. Также многие другие получат третью бустерную дозу вакцины. Это значит, что более 80% населения будут относительно защищены от болезни.

Напомним, что в Израиле заговорили уже о четвертой дозе вакцины от коронавируса. Специалисты предполагают, что вакцинироваться нужно будет каждые пять или шесть месяцев.

Автор: Наталья Скороход