Курс валют НБУ на 6 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 5 сентября, снизился на 10 коп. до 26.93 за 1 доллар.

Евро подешевел на 4 коп. до 31.97 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 1 коп. до 3.70 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 3 коп. до 37.24 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 6 коп. до 29.43 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп. до 7.09 за 1 польский злотый.