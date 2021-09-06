Курс валют НБУ на 6 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 6 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 5 сентября, снизился на 10 коп. до 26.93 за 1 доллар.
Евро подешевел на 4 коп. до 31.97 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 1 коп. до 3.70 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 3 коп. до 37.24 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 6 коп. до 29.43 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп. до 7.09 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.929800
|EUR
|Евро
|31.968400
|RUB
|Рубль
|0.369870
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.235800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.428300
|PLN
|Польский злотый
|7.089000