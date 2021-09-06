Представлен электрический Mercedes-Benz Гелендваген

На автосалоне в Мюнхене, который начинает свою работу 7 сентября, дебютирует электрический внедорожник Mercedes Concept EQG. И это не оторванный от реальности концепт-кар, а предсерийный прототип будущего электрического Гелендвагена, сообщает РБК-Украина.

Без преувеличения Мюнхенский автосалон можно считать точкой отсчета новой электрической эры. Не для Мерседеса (у бренда есть уже целая линейка серийных) электрокаров), а для одной из самых культовых моделей марки - легендарного Гелендвагена. Этот харизматичный и брутальный внедорожник также переходит на электротягу!

Формально, дебютироавший в Мюнхене Mercedes Concept EQG является концепт-каром, но на самом деле перед нами практически готовый к серийному производству электрический Гелендваген.

EQG не является разработанным с нуля электромобилем - это электрическая версия актулаьного поколения G-Class. Поэтому сохранена лестничная рама в качестве несущей конструкции, а дизайн тщательно наследует Галендваген. В предсерийном прототипе используется угловатый силуэт G-Class, включая все знаковые и знакомые элементы.

Но спереди - привычная для электрической линейки EQ глянцевая черная паонель, на которой с помощью светодиодных элементов имитируется рисунок традиционной радиаторной решетки. Светящаяся мерседесовская трехлучева звезда - с 3D-эффектом.

Concept EQG оснащен 22-дюймовыми колесами из полированного алюминиевого сплава с эксклюзивным дизайном. А вместо привычноой запаски в чехле установлен запираемый ящик, прдназначенній для хранения зарядного кабеля.

К сожалению, каких-либо подробностей о технической начинке концепта компания не сообщает. Также не показан интерьер. Известно лишь, что электрический внедорожник, как и его прародитель с ДВС, имеет полный привод - причем реализован он путем установки отдельного электромотора на каждое колесо.

Также сохранена 2-ступенчатая раздаточная коробка для повышения тяговых возможностей на бездорожье.

Ожидается, что серийная версия электрического G-Class дебютирует в течение года, присоединившись к линейке электромобилей Mercedes EQ, которая на данный момент уже охватывает все основные рыночные сегменты.

Напомним, в гамме EQ уже есть три кроссовера (EQA, EQB и EQC), флагманский седан EQS (электрический аналог S-Class), а здесь же, в Мюнхене, дебютировали среднеразмерная модель EGE как альтернатива традиционному E-Class и высокопроизводительный вариант AMG EQS.

Напомним, Mercedes сделал одежду из переработанных подушек безопасности. Автором капсульной коллекции мужской и женской одежды выступил приглашенный американский модельер Херон Престон.