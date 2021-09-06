Овны могут разбогатеть, а Львов ждет тупик: гороскоп на 6 сентября

В понедельник, 6 сентября, у Овнов может стать больше денег, у Дев будет много сил и вдохновения, а Львов ждет ступор и неприятности. В то же время Водолеи могут получить предложение о повышении, а у Козерогов будет много общения, сообщает Обозреватель.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 6 сентября. Кто начнет неделю бодро и активно, а кого ожидает тупик, читайте дальше.

Овен

Приход финансов может быть довольно значительным, но все происходит как-то постепенно, чтобы вас не разрушить бешеной волной радости – сначала немного денег капнет, потом – больше, а к вечеру – непрерывный поток получаете.

Телец

Сегодня вы очень активны и деятельны, сами себе работу находите и на задачи напрашиваетесь, потому что руки чешутся что-то сотворить. В конце концов, можете найти себе какое-то дополнительное занятие, чтобы сосредоточиться и успокоиться.

Близнецы

Понедельник обещает быть спокойным, вы сосредоточены на конкретной умственной работе, предпочитаете больше работать самостоятельно, чтобы никто рядом не мешал. Находится время и для перекуров, и для длительного отдыха.

Рак

Голова сегодня работает очень быстро и мощно, поэтому обучение или педагогическая деятельность будет даваться очень легко, даже какие-то сложные темы вы быстро понимаете и можете хорошо объяснить другим. Можно браться за написание диссертации.

Лев

Наступает словно какой-то ступор, преграда, которую вы пока не в силах преодолеть, словно упираетесь в стену, которую не можете ни обойти, ни сдвинуть с места. Возможно, вопрос о том, что вы сделали не совсем верный выбор и попали в тупик?

Дева

Очень светлый и мощный день, когда у вас полно сил и вдохновения, когда вы на всех парах несетесь по жизни, перепрыгивая незначительные барьеры, преодолевая сложности. А еще – заряжаете всех своим неиссякаемым оптимизмом.

Весы

День замедления и различных задержек. Вы словно ожидаете более благоприятных условий или удобного случая и не спешите ничего делать. А возможно, вы что-то долго осмысливаете, собираетесь с силами и мыслями и ищете лучшее время для действия.

Скорпион

Вы сегодня готовы сделать почти подвиг ради своей семьи. Ведь ваши близкие нуждаются в вашем внимании и действиях, причем, очень ответственных и энергозатратных. Но ведь ваши близкие стоят того, чтобы ради них так напрягаться.

Стрелец

Будете иметь какие-то достижения, ведь ваш проект уже подходит к концу, нужно пожинать плоды и подводить итоги. В конце концов, вы счастливы и довольны тем, что получаете. И уже можете начинать новый этап и новый проект.

Козерог

Будет много общения, впрочем, не все оно будет милым и приятным, некоторые ваши контакты позволяют себе разговаривать на повышенных тонах. Поэтому не стоит это пропускать, лучше сразу таких ставить на место, уверенно, но толерантно.

Водолей

Вы можете неожиданно получить предложение повышения. И только от вас зависит, хватит ли у вас желания и ответственности для того, чтобы согласиться и таки занять предложенную должность. А место обещает быть очень перспективным.

Рыбы

Вы сегодня будете очень щедрыми, делитесь со всем миром тем, что вам не жалко отдать другим – можете подарить кому-то удачную бизнес-идею или немного денег, шикарный подарок или просто то, что вам уже не нужно.