Прохладно, но солнечно: прогноз погоды на 6 сентября

Погода в Украине сегодня, 6 сентября, будет прохладной. В то же время, синоптики прогнозируют, что во всех областях будет солнечно и сухо, сообщает РБК-Украина.

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Прогноз погоды в регионах

Восток: в восточных областях страны сегодня прогнозируют от +15 до +18 градусов днем, только в Запорожской области термометры покажут до +20. Ночью ожидается похолодание до +3...+6 градусов.

Запад: в западных областях ожидается от +15 до +18 градусов днем и от +3 до +6 градусов ночью. На Закарпатье термометры покажут +19...+21 днем и + 8...+10 ночью.

Север: в северных областях прогнозируют +15...+17 днем и +3...+5 ночью.

Юг: в южных областях термометры покажут от +18 до +21 тепла днем, а вот ночью температура спадет до +7...+10 градусов.

Центр: в центральных областях сегодня днем будет от +13 до +18 градусов, а ночью столбики термометров будут колебаться от +3 до +6 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве﻿ сегодня будет прохладно, но солнечно. Термометры покажут днем от +13 до +15 градусов тепла, а ночью ожидается от +4 до +6 градусов. В столице также прогнозируют северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду.

Автор: Дмитрий Левицкий