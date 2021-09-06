Pfizer на пути к утверждению бустерной вакцины

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил в воскресенье, что регуляторы, вероятно, скоро разрешат бустерную вакцину от COVID-19 компании Pfizer, но одобрение аналогичного препарата Moderna может занять больше времени, сообщает Голос Америки.

Выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, Фаучи, комментируя цель президента Джо Байдена начать кампанию по ревакцинации 20 сентября, заявил, что «в некотором смысле» это остается планом.

Он сообщил, что в то время как тандем Pfizer и BioNTech представил необходимые данные по бустерной вакцине в Управление по контролю качества продуктов и лекарств (FDA), компания Moderna еще не завершила эту процедуру.

По словам Фаучи, если это не произойдет до 20 сентября, то бустерные дозы вакцины Moderna будут предлагаться позже.

Moderna и FDA не ответили на письма с просьбой о комментарии. В заявлении, опубликованном в среду, Moderna сообщила, что она начала представлять данные о бустерной вакцине в FDA.

Вопрос о том, как следует проводить ревакцинацию и нужна ли она вообще, становится все более острым, в то время как COVID-19 продолжает убивать невакцинированных по всему миру.

В августе администрация Байдена объявила, что ревакцинация американцев начнется 20 сентября.

Ученые пока не пришли к единому мнению о том, насколько бустерные вакцины усиливают иммунитет, и всем ли американцам нужно ревакцинироваться или только тем, кто подвержен высокому риску тяжелых заболеваний.

Фаучи подчеркнул, что обе бустерных вакцины считаются безопасными, но FDA и другие органы изучат представленные данные, чтобы убедиться в этом.