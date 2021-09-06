Цена биткоина продолжает расти

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — подскочила до рекордных значений за последние несколько месяцев, сообщает Лента.ру.

По данным CoinMarketCap, к утру понедельника, 6 сентября, цена биткоина составила 51,63 тысячи долларов за монету — максимум с мая 2021 года.

Рекордного пика цены на основную криптовалюту достигли в апреле. Тогда стоимость биткоина превысила 65 тысяч долларов, но потом цена резко пошла на спад: в июле стоимость биткоина обвалилась ниже 30 тысяч долларов. К концу августа криптовалюта снова преодолела психологическую отметку в 50 тысяч долларов за штуку.

Аналитики CoinDesk объясняют нынешний рост ситуацией на мировых рынках и общим интересом инвесторов к рискованным активам на фоне роста основных акций.