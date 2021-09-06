Стало известно о состоянии Кравчука после операции

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции. Еще в конце июня ему прооперировали сердце, потом он больше месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает Обозреватель.

О состоянии 87-летнего политика рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков. Его тоже прооперировали в Киевском центре сердца.

Мужчина отметил, что оперативное вмешательство проводил кардиохирург Борис Тодуров. Его он назвал гением украинской медицины, которого слушаются все.

"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию" , – добавил Поярков.

Он призвал украинцев заботиться о собственном здоровье и проходить медобследования. В частности, дал такой совет мужчинам за 40 лет.