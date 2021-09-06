Стало известно о состоянии Кравчука после операции
Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции. Еще в конце июня ему прооперировали сердце, потом он больше месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает Обозреватель.
О состоянии 87-летнего политика рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков. Его тоже прооперировали в Киевском центре сердца.
Мужчина отметил, что оперативное вмешательство проводил кардиохирург Борис Тодуров. Его он назвал гением украинской медицины, которого слушаются все.
"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию", – добавил Поярков.
Он призвал украинцев заботиться о собственном здоровье и проходить медобследования. В частности, дал такой совет мужчинам за 40 лет.
"У Тодурова и хирургов его центра – золотые руки. Президенты, министры, депутаты и даже сумасшедшие украинские художники – все слушают его команды. Как человек, прошедший этот процесс, знаю, что говорю: ваше здоровье – в ваших руках", – подчеркнул художник, отметив, что сам уже чувствует себя лучше.