Байден посетит Украину, но не в этом году – Кулеба

Президент США Джо Байден обязательно посетит Украину, но не в этом году, сообщает Depo.ua.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба в эфире телеканала "Интер".

По словам главы МИД, дипломатическая практика не предусматривает визиты такого уровня в один год. Как известно, визит украинского президента Владимира Зеленского в США только что завершился.

"Этот визит (Байдена в Украину, — ред.) не состоится в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год" , — сказал Кулеба.

Министр добавил, что до визита Байдена в Украину стороны сосредоточатся на реализации договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита Зеленского в США.

Напомним, президент США Джо Байден выразил свою готовность посетить Украину со встречным визитом. О таком решении лидер Соединенных Штатов объявил во время деловой беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским.